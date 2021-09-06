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Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında kasten adam öldürme suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.

Asayiş 06.09.2021, 15:58
Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında kasten adam öldürme suçundan aranan 2 zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen planlı ve titiz çalışmalar neticesinde, merkeze bağlı Sağırsu köyü mevkiinde icra edilen operasyonda, Hatay, İskenderun 2’nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçundan arandığı tespit edilen Ö.B. ve Y.B. isimli şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerce, gözaltına alınan şüphelilerin yakalandığı araçta yapılan aramada; kasten öldürme olayında kullanıldığı değerlendirilen; bir adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 47 adet 9 milimetre çapında fişek, 26 adet 7.65 milimetre çapında olmak üzere toplam 73 adet fişek ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak Ö.B. ve Y.B. isimli şüpheliler gözaltına alınmış olup, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor” denildi.

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