Kastamonu’nun yaylalarına dolu yağdı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde Susuz Yaylası’na dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası yayla beyaza büründü.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Susuz Yaylası’nda akşamüzeri dolu yağışı etkili oldu. Yaylada etkili olan dolu yağışı sonrasında etraf beyaza büründü. Yollar ve yerleşim yerlerinin beyaza büründüğü Susuz Yaylası’nda vatandaşlar panik de yaptı.