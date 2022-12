Kastamonu’nun kültürü, yemekleri ve doğal güzellikleri Türkiye’ye tanıtılacak

Kastamonu’da hayata geçirilen “Kastamonu Kültür Mirasına Sahip Çıkıyoruz” projesi ile kentin manevi ve kültürel güzelliklerinin yanı sıra, zengin mutfağı tüm Türkiye’ye tanıtılması hedefleniyor.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Kastamonu Kültür Mirasına Sahip Çıkıyoruz” projesi düzenlenen törenle başlatıldı. Hayata geçirilen proje ile Kastamonu’ya ait milli, manevi, kültürel, geleneksel değerleri değerlerin, doğa güzelliklerinin ve zengin mutfağının tüm Türkiye’de tanıtılması amaçlanıyor.

"Yerelden ulusala köprü kurmak zorundayız"

Proje ile ilgili bilgi veren 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan, “Bu önemli tarihi günü özellikle de sadece kadınların organize ettiği bir miting oluşu ayrı bir önem taşımaktadır. 10 Aralık 1919 tarihinde yapılan ilk kadın mitingi ile Kastamonumuzun ülkemize armağan ettiği, değerlerimizin tüm Türkiye tarafından daha iyi bilinmesi, tarihimizde hak ettiği yeri almasını sağlamak için yerelden ulusala köprü kurmak zorundayız. Kastamonu’muzun doğal, kültürel, tarihsel tüm zenginliklerimizin tanıtımı, ilin sürdürülebilir gelişimine sosyal ve ekonomik açıdan destek olmak amacımızdır” dedi.

“Kadın kooperatiflerimiz ile uyum içerisinde projeler üretiyoruz”

Kadın kooperatifleri ile uyum içerisinde projeler ürettiklerini söyleyen Kastamonu Belediye Başkan Yardımcı Mehmet Yurt ise, “Kastamonu Belediyesi olarak şehrin ruhunu, doğasını, milli mücadeledeki kahramanlıklarını, tarihini, manevi huzur iklimini tanıyoruz ve tüm değerlerin gelecek nesillere aktarma konusunda çalışmalar yapıyoruz. Geleneksel kültürümüzün yaşamasını sağlamak adına kadın kooperatiflerimiz ile uyum içerisinde projeler üretiyoruz. İnanıyorum ki Cumhuriyet’in temeline en sağlam harcı atan şehrimizde, İstiklal Yolu’nu oluşturan Şerife Bacılarımızın torunları üretimde, turizmde ve değerlerimize sahip çıkma noktasında da en önde görev alacaktır. 10 Aralık İlk Türk kadın mitinginin yapıldığı bu mukaddes topraklar, topyekun başlatacağımız tanıtım, koruma, geliştirme ve üretim projeleriyle hak ettiği noktaya ulaşacaktır” şeklinde konuştu.

“Türk kadını, bu kadim kültürün her zaman için merkezinde olmuş”

Törende konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır ise, “Böylesine muhteşem bir tarihi, kültürü, coğrafyası olan bir şehirde doğmak, büyümek, Şerife Bacıların, Halime Çavuşların torunu olmak gerçekten müthiş bir övünç, müthiş bir gurur. Siz Kastamonuluları kıskanıyorum doğrusu. Hele bir de böylesine kadim bir şehirde, Türkiye’nin en güzel, en temiz, en yeşil şehrinde yaşamak da ayrıca güzel. Böylesine kadim bir şehirde kadim bir kültür gelenek-görenek de oluşmuş. Türk Kadını da her zaman olduğu gibi bu kadim kültürün her zaman için merkezinde olmuş. Hele hele de Kastamonu’da.1054 köyü ve 3 binden fazla mahallesi olan bu geniş coğrafyayı ben de fırsat bulduğum her anda gezmeye çalışıyorum. Gördükçe de hayranlığım artıyor. Kastamonu öyle bir şehir ki şivesinden, kıyafetinden, türküsünden zaten bir ayırt edici özelliği var. Özellikle Azdavay, Şenpazar, Küre’de insanlarımız sizi muhteşem bir kıyafetle karşılıyorlar. 200 sene önce ninelerinin giydiği o kıyafetleri gençler de büyük bir keyifle bugün o kıyafetleri giyiyor. Bunun aslında çok büyük bir zenginlik olduğunu sizin projenizle tüm dünyaya göstermek lazım. Kastamonu Kadının da bence o kıyafetlerden elinde bir tane olması lazım. Erkek kıyafetleri de ayrıca güzel. Bu kıyafetleri de aslında belirli günlerde yaşatmak lazım. İnşallah bu proje ile de Kastamonu kıyafetlerinin ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu göstereceğiz. Bunun yanı sıra 100 yıllar önce atalarınızın oynadığı oyunlar hâlâ bugün bazı köylerde oynanıyor. Bunların tekrar elden geçmesi, canlanması lazım. İnşallah bu projenin kapanışında da güzel bir etkinlikle de bunları da sergileyeceğiz. Yöresel türkülerimizden, ninnilerimizden, manilerimizden oluşan güzel bir konser, akabinde oyunlarımızın sergilenmesi şeklinde etkinlikler yapılabilir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara projenin detayları anlatıldı.