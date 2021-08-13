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Kastamonu’dan acı haberler gelmeye devam ediyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinden sonra yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, bir okulun ek binasında cansız bedene ulaşıldı.

Asayiş 13.08.2021, 13:43
Kastamonu’dan acı haberler gelmeye devam ediyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde gerçekleşen sel felaketinden sonra yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında, bir okulun ek binasında cansız bedene ulaşıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sağanak sonrasında meydana gelen sel felaketinin ardından kent merkezi ve bazı mahaller suya gömüldü. Yaşanan selin ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve arama kurtarmak ekibi gönderildi. Bölgeye yollanan arama kurtarma ekiplerinden biri olan Kastamonu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından gerçekleştirilen arama-kurtarma faaliyetleri esansında bir okulun ek binasında cansız bir bedene ulaşıldı.

Ulaşılan cansız beden sıkıştığı alandan çıkartılarak ambulans ekiplerine teslim edildi.
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