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Kastamonu’daki orman yangınları 5’nci gününde kontrol altına alındı

KASTAMONU’NUN ÇATALZEYTİN İLÇESİNDE YAYLALARDA 4 GÜNDÜR DEVAM EDEN ORMAN YANGINLARI 5’İNCİ GÜNÜNDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Asayiş 26.10.2020, 12:27
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Kastamonu’daki orman yangınları 5’nci gününde kontrol altına alındı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde yaylalarda 4 gündür devam eden orman yangınları 5’inci gününde kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yaralıgöz Dağı’nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesi sınırlarında bulunan Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile Koru Yaylası’nda çıkan orman yangınlarına Kastamonu’nun yanı sıra çok sayıda İl’den desteğe gelen 70 civarında arazöz, ilçe belediyelerine ait su ikmal ve itfaiye araçları, dozer ve greyderler, 2 yangın söndürme helikopteri ve 400 civarında personel ile müdahale edildi.

Bin 600 rakımda başlayan ve 2 bin 300 rakıma kadar ulaşan yangının sarp ve kayalık bölgede engebeli arazide olması ekiplerin işini zorlaştırdı. Araç ile ulaşılması güç noktalara insan gücüyle ve helikopterlerle müdahale edildi. 4 gündür devam eden orman yangınları, 5’inci gününde kontrol altına alındı. Ekipler, ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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