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Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü

Kastamonu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Asayiş 18.08.2022, 21:14
Kastamonu’da zincirleme trafik kazası: 3 ölü

Kastamonu’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Eşen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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