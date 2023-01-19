Kastamonu’da yüzlerce extacy hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, saksının içerisindeki medikal eldivenlerin parmak kısımlarına zulalanmış halde 483 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde yaşayan E.H. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, şahsın evinde arama yapıldı. Aramada bir saksı içerisindeki poşette, medikal eldivenlerin parmak kısımları kesilerek içerisine doldurulmuş halde 483 adet extacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili E.H. isimli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.