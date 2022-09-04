Son Dakika
Kastamonu’da yumurta büyüklüğünde yağan dolu ev ve araçlarda maddi hasara neden oldu
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı.
Asayiş 04.09.2022, 00:55
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu maddi hasara yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da akşamüzeri sağanak yağış ile birlikte şiddetli fırtına etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı sebebiyle Taşköprü Devlet Hastanesine ait hasta taşıyan ambulansın camları kırıldı. Ayrıca yumurta büyüklüğünden yağan dolu bazı evlerin dış cephesine zarar verdi, evlerin üzerinde bulunan güneş panellerini kırdı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|4
|10
|2. Beşiktaş
|4
|10
|3. Gaziantep FK
|4
|10
|4. Trabzonspor
|5
|10
|5. Adana Demirspor
|4
|9
|6. Konyaspor
|5
|9
|7. Fenerbahçe
|5
|8
|8. Kayserispor
|5
|7
|9. Galatasaray
|4
|7
|10. Giresunspor
|5
|7
|11. Antalyaspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Sivasspor
|5
|3
|15. İstanbulspor
|4
|3
|16. Kasımpaşa
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Pendikspor
|3
|7
|3. Eyüpspor
|4
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Rizespor
|3
|5
|7. Samsunspor
|3
|5
|8. Gençlerbirliği
|4
|5
|9. Göztepe
|4
|5
|10. Keçiörengücü
|3
|4
|11. Boluspor
|3
|4
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Adanaspor
|3
|3
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|3
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|5
|10
|5. Chelsea
|6
|10
|6. Liverpool
|6
|9
|7. Brentford
|6
|9
|8. M. United
|5
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Real Betis
|4
|9
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|4
|7
|7. Celta Vigo
|4
|7
|8. Real Sociedad
|4
|7
|9. Osasuna
|3
|6
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|3
|4
|14. Valencia
|3
|3
|15. Espanyol
|3
|1
|16. Elche
|3
|1
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0
24
parçalı az bulutlu
Sayfalar Tümü