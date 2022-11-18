Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil 40 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’da Canlı Hayvan Pazarı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Tosya kara yolu Canlı Hayvan Pazarı mevkiinde B.S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza yapan aracın içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü B.S. ile araçta yolcu olarak bulunan E.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Uçuruma yuvarlanan araç ise, çekici marifetiyle uçurumdan güçlükle çıkartılabildi.