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Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Asayiş 27.06.2022, 23:30
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.

Kaza, Kastamonu’da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.

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