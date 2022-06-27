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ABD’de Los Angeles’tan Chicago’ya giden ve içerisinde 243 yolcunun tren Missouri eyaletinde yer alan Mendon kenti yakınlarında bir kamyonla çarpışarak raydan çıktı.
Kastamonu’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.
Asayiş 27.06.2022, 23:30
Kastamonu’da bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirmelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, Kastamonu’da D030-D765 karayollarının kesişim noktasında bulunan kavşakta Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, şoför ve çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastanelere sevk ediliyor.