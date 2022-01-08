Kastamonu’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kastamonu’da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düştü. Sis sebebi ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kastamonu’da etkili olan yoğun sis sebebiyle D765 karayolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Etkili olan yoğun sis sebebiyle Ankara-Kastamonu arasında ulaşımın sağlandığı karayolunda sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor. Sıcaklıkların aniden düşmesi ile etkili olan sisin, yarın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.