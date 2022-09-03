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Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. Göle dönen sokaklarda araçlar yolda kaldı.
Asayiş 03.09.2022, 19:31
Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. Göle dönen sokaklarda araçlar yolda kaldı.
Kastamonu’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. İl merkezinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler ise göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.
Trabzonspor: "Profesyonel futbolcu Naci Ünüvar ile 1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Ajax Kulübü’ne geçici transfer bedeli olarak 150.000 Euro, futbolcuya da 2022-2023 futbol sezonu için 7.280.000 TL garanti ücret ödenecektir.&quo
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