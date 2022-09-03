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Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti

Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. Göle dönen sokaklarda araçlar yolda kaldı.

Asayiş 03.09.2022, 19:31
Kastamonu’da yarım saat yağan yağmur hayatı felç etti

Kastamonu’da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. Göle dönen sokaklarda araçlar yolda kaldı.

Kastamonu’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. İl merkezinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler ise göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Yağmura yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

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