banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Gergerlioğlu Sincan Cezaevi'nde
Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu
Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!
Trabzonspor ile Sivasspor puanları paylaştı!
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!
Bir Zamanlar Kıbrıs'a izleyiciden tam not!

Kastamonu’da yapı malzemesi fabrikasında yangın

Kastamonu’da yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Asayiş 03.04.2021, 18:48
2
Kastamonu’da yapı malzemesi fabrikasında yangın

Kastamonu’da yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Batı Çevre Yolu üzerinde kurulu olan ve yapı malzemelerinin satışının yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı kapladı. Fabrikada çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Kastamonu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerine orman arazözleri ile fabrikanın yangın söndürme araçları da destek verdi. Yapı malzemelerinin satışının yapıldığı alanda çıkan yangında zaman zaman patlamalarda yaşandı. Yangın söndürme ekiplerin çalışmasıyla yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında fabrika büyük oranda maddi hasar oluştu.

Yangının ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yangının neden çıktığı ise henüz belirlenemedi.
Yorumlar (0)
17°
açık