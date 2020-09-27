Son Dakika
Kastamonu’da yabancı plakalı tır, alev alev yandı
KASTAMONU’DA YABANCI PLAKALI TIR, ALEV ALEV YANDI
Asayiş 27.09.2020, 17:13
2
İstanbul’dan aldığı mutfak eşyalarını Gürcistan’a götüren yabancı plakalı tır, Kastamonu’da alev alev yandı. Yanan tırda soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan aldığı mutfak eşyalarını Gürcistan’a götürmek üzere yola çıkan yabancı uyruklu sürücünün kullandığı yabancı plakalı tır, Kastamonu’nun Tosya ilçesine geldiği sırada Zincirli Kuyu köyü mevkisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevler tüm tırı kapladı. Alev alev yanan tıra Tosya ve Kargı itfaiye ekipleri müdahale etti. Tamamen yanan tır kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekiplerince çevre güvenlim önlemleri alınarak incelemelerde bulunuldu. İtfaiye ekiplerinin yanan tırda soğutma çalışmaları halen sürüyor.
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:01
|Yatsı
|20:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Erzurumspor
|3
|6
|5. Galatasaray
|2
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Beşiktaş
|3
|4
|8. Sivasspor
|3
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Konyaspor
|2
|4
|12. Trabzonspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Ankaragücü
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Denizlispor
|2
|1
|20. Malatyaspor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|3. İstanbulspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Adanaspor
|3
|5
|6. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|7. Bandırmaspor
|3
|4
|8. Giresunspor
|3
|4
|9. Tuzlaspor
|2
|4
|10. Balıkesirspor
|3
|3
|11. Bursaspor
|3
|3
|12. Altınordu
|2
|3
|13. Ankaraspor
|3
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Leeds United
|3
|6
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Chelsea
|3
|4
|9. Newcastle
|3
|4
|10. Man City
|1
|3
|11. Aston Villa
|1
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Wolverhampton
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Fulham
|2
|0
|20. Sheffield United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Cádiz
|2
|3
|12. Osasuna
|3
|3
|13. Athletic Bilbao
|2
|3
|14. Huesca
|3
|2
|15. Eibar
|3
|1
|16. Deportivo Alaves
|3
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Barcelona
|0
|0
|19. Sevilla
|0
|0
|20. Elche
|1
|0