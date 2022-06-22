Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde A.D. (24) B.E.(40) ve E.E(20) isimli şahısların üzerinde ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda 270 adet uyuşturucu hap, 2 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince A.D., B.E. ve E.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.