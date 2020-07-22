Kastamonu’da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
KASTAMONU'NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçe girişinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 PH 466 plakalı inşaat malzemelerinin yüklü olduğu tır ile Şenpazar istikametinden Azdavay’ın Valay köyüne giden Kemal Kıranoğlu idaresindeki 37 FA 728 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kemal Kıranoğlu ile araçta bulunan eşi Fatma Kıranoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çınar ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Şenpazar İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mehmet Çınar kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Kastamonu-Cide karayolunda bir süre ulaşımda aksama yaşandı. Kazanın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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