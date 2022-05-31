Kastamonu’da taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde taş yüklü kamyon devrildi. Kazada şoför yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışanlarda görev alan ve sürücüsü öğrenilemeyen taş yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, kamyonda yüklü taşlar da çevreye savruldu.