banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

Kastamonu’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polise teslim oldu.

Asayiş 27.05.2021, 17:14
Kastamonu’da tartışma kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi üzerinde iki kişi arasında çıkan tartışmada silahla vurulan şahıs hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde 38 yaşındaki Sabri Bulut ile Volkan Y. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Volkan Y., yanında bulundurduğu tabanca ile Sabri Bulut’a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği öğrenilen Sabri Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Sabri Bulut’un cenazesi, cenaze aracına konularak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan olayın ardından cinayet şüphelisi Volkan Y. ise suç aleti tabancası ile birlikte Kastamonu Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Volkan Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu