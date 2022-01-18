Kastamonu’da tarihi eser operasyonu: Kadın figürü ele geçirildi

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen 1 adet kadın fügürü, 1 adet baston şeklinde obje ve 2 adet kap ele geçirildi.

‘da bir şahsın evinde tarihi eser niteliği taşıyan objelerin olduğu bilgisine ulaşan Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından şahsın belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 1 adet kadın figürlü obje,1 adet baston şeklinde obje, 2 adet metal kap,1 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet fişek,2 adet detektör ele geçirilirdi.

Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.