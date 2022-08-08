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Kastamonu’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 08.08.2022, 23:56
Kastamonu’da silahlı kavga: 2 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde akşam saatlerinde Ş.A. ile C.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A. ile C.K. birbirlerine silahla ateş etti. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesine kadar giden yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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