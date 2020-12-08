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Kastamonu’da silah ve ilaç kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
Kastamonu’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve bin 676 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Asayiş 08.12.2020, 13:04
Kastamonu’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve bin 676 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah, mühimmat ve ilaç kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, bin 676 adet cinsel içerikli ürün ile 9 adet uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
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