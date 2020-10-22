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Kastamonu’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklu

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA, 5 ADET RUHSATSIZ TABANCA ELE GERİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI.

Asayiş 22.10.2020, 17:10
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Kastamonu’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca ele gerilirken 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu’da silah ve mühimmat kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli şahıstan 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, İmal ve Ticareti suçlarından işlem yapıldı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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