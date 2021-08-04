Kastamonu’da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam bayılarak kafasını betona çarptı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 89 yaşındaki İsmail Özkan, sıcak havalardan etkilenip yere düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hanönü ilçe merkezinde bir kahvehane önüne gelen 89 yaşındaki İsmail Özkan, bir anda başı dönüp yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını betona vuran Özkan bayıldı. Vatandaşların yardımıyla ayıltılmak istenen yaşlı adam 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yetkililer, sıcak havalarda özellikle yaşlı vatandaşların dışarı çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.