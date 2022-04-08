Kastamonu’da sağanak yağış sonrası dereler taştı, yol sularla kaplandı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası dereler taştı. Derelerin taşması köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşanmasına sebep oldu.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından Kastamonu için yapılan sağanak yağış, gece saatlerinde etkili oldu. Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde kuvvetli sağanak yağış ile birlikte dereler su seviyesinin yükselmesiyle taştı. Taşan sular köy yollarında ulaşımın aksamasına sebep oldu. Sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Sel suları sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çeken bir sürücüsü, Azdavay ilçesine bağlı Samancı köyü mevkiinde yolun çok kötü durumda olduğunu belirterek, “Şu anda yolu zaten göremiyorum. Şu anda durmak zorunda kaldım, yol çökmüş. Azdavay’ın Büyüksaray ile Kayı ve Kuşçular köyüne bağlanan Göçeri köprüsü de tamamen sularla dolmuştur. İnşallah bunu da atlatacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.