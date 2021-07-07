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Kastamonu’da sağanak yağış nedeniyle bir köy sular altında kaldı

Kastamonu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı bir köy sel suları altında kaldı.

Asayiş 07.07.2021, 21:30
Kastamonu’da sağanak yağış nedeniyle bir köy sular altında kaldı

Kastamonu’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı bir köy sel suları altında kaldı.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyurunun ardından Batı Karadeniz Bölgesi’nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkisini artırdı. Kastamonu’da öğleden sonra akşam saatlerine doğru şiddetini arttıran sağanak yağış, şehrin iç kesimlerinde etkili oldu. Kastamonu’da merkeze bağlı Damlaçay köyünde yağış sonrasında sel baskını yaşandı. Damlaçay köyünde dere taştı. Derenin taşması nedeniyle ekili araziler zarar gördü, yollar sel sularıyla kaplandı. Evlerin bodrumlarını, ahır ve samanlıkları sel suları basarken bazı ağaçlarda şiddetli fırtına ve rüzgar nedeniyle kırıldı.
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