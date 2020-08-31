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Kastamonu’da pat pat devrildi: 3 yaralı
KASTAMONU’NUN DOĞANYURT İLÇESİNDE PAT PAT DİYE TABİR EDİLEN TARIM ARACININ DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 31.08.2020, 13:17
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Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen biliye göre, Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyünde Ramazan D. idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada pat pat sürücüsü Ramazan D. (60) ile araçta bulunan 14 yaşındaki R.D. ve annesi M.D. (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki R.D’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
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