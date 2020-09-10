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Kastamonu’da otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL, ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 10.09.2020, 11:15
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Kastamonu’da otomobil şarampolde takla attı: 1 ölü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yoldan çıkan otomobil, şarampolde takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Şehirören köyü Dikmenaltı Mahallesinde Abdullah Ünalan idaresindeki 34 CDK 891 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı. Kazada araç sürücüsü Abdullah Ünalan olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Ünalan ise yaralandı. Yaralanan İbrahim Ünalan, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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