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Kastamonu’da otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Asayiş 30.05.2022, 23:29
Kastamonu’da otomobil dereye yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hacıbey kavşağında arkadan bir aracın çarptığı iddia edilen 37 DC 080 resmi plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü ile bir yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu.

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