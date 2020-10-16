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Kastamonu’da orman yangını

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Asayiş 16.10.2020, 19:32
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Kastamonu’da orman yangını

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Musa köyü Kurt Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ekiplerin müdahalesi yeterli olmayınca, çevre ilçelerdeki orman işletme müdürlüklerinden destek istendi. Yangın İnebolu Orman İşletme ve İnebolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi ile kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında ormanlık alan büyük çapta zarar gördü.

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