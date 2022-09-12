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Kastamonu’da orman yangını: Ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü
Kastamonu’da gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Asayiş 12.09.2022, 09:22
Kastamonu’da gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
Olay, gece saatlerde Kastamonu merkez ilçesine bağlı Baltacı köyü mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, bölgeye sevk edildi.
Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
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