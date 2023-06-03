Kastamonu’da kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi
KASTAMONU’NUN PINARBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ SAĞANAK SEBEBİYLE CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNERKEN BAZI İŞ YERİ VE EVLERİ DE SU BASTI.
Asayiş 03.06.2023, 15:54
Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı iş yeri ve evleri de su bastı.
Meteoroloji’nin şiddetli sağanak tahmininde bulunarak ‘sarı’ kodla uyardığı Kastamonu’nun farklı ilçelerinde kuvvetli sağanak etkili oldu. Pınarbaşı ilçesinde de etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle cadde ve sokaklar göle döndü, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı.
Bahçesi suyla kaplanan yaşlı bir adamı vatandaşlar sırtında taşıyarak evine ulaştırdı. İlçede de ara ara devam eden yağışa karşı önlem alan ekipler, su baskının yaşandığı ev ve iş yerlerinde su tahliyesi çalışması başlattı.