Kastamonu’da kavşak içerisinde iki otomobil çarpıştı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kavşak içerisinde iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde Boyram köprüsünde Abdurrahmanpaşa Caddesi mevkiinde sürücüleri öğrenilemeyen 37 AZZ 324 plakalı Opel marka otomobil ile 37 EK 150 Tofaş marka otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi kontrolden çıkarak refüje çıkarak durabildi. Kazada her iki otomobilde de maddi hasar oluşurken yaralanan ise olmadı.

(Vİ-