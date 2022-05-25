Kastamonu’da kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 550 litre fermante alkol, 13 şişe sahte rakı, 27 şişe sahte bire, 20 litre etil alkol geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Pınarbaşı ilçesinde yaşayan C.K. (58) isimli şahsın evinde yasadışı yollarla alkollü içki ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahsın evinde yapılan aramalarda 550 litre fermante alkol, 13 şişe sahte rakı, 27 şişe sahte bira, 20 litre etil alkol, 2 adet alkol yapımında kullanılan düzenek ve musluklu kova, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili C.K. isimli şahıs gözaltına alındı. C.K., Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Azdavay Adliyesi’ne sevk edildi.