Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Kastamonu Caddesi Kaymakamlık Kavşağı’nda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 37 KB 193 plakalı otomobil ile N.M. yönetimindeki 37 KE 435 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü N.M. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan N.M., Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.