Kastamonu’da iki kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evde baygın halde bulunan iki kişi, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Daday’da Sümbül Sokak üzerinde ikamet eden 56 yaşındaki Münevver Yavuz ile 49 yaşındaki Ömer Yavuz, yakınları tarafından evde baygın halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Münevver ve Ömer Yavuz, Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Münevver ve Ömer Yavuz’ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilerek, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.