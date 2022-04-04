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Kastamonu’da iki katlı evin çatısı yandı
Kastamonu’nun Araç ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Asayiş 04.04.2022, 14:18
Kastamonu’nun Araç ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Yeşil Mahalle Öğretmen Evleri Cafer Uyanık Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin bacası tutuştu. Bacadan kaynaklı çıkan yangın, evin çatısına sardı. İhbar üzerine Araç itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.