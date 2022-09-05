Kastamonu’da içme suyu uyarısı

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar sonrasında su kaynaklarında oluşabilecek kirliliklere karşı vatandaşlar uyarılarak koku ve bulanıklık gözlemlenen suların kaynatılarak kullanılması gerektiği duyuruldu.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, önceki gün Kastamonu’da etkili olan kuvvetli sağanak sebebi ile su hatlarında yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili vatandaşları uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, yağış sebebiyle su kaynaklarının kirlenebileceği ve bu tür durumlarda şebeke suyunun kaynatılarak kullanılması gerektiği belirtildi. Kirliliğinden şüphelenilen suların tüketilmemesinin belirtildiği açıklamada, "İlimizde yaşanan aşırı yağmurlar nedeniyle, içme ve kullanma suyu şebekeleri ile kanalizasyon şebekelerinde arızalar oluşabilmektedir. Yağmurlar nedeni ile çevresel kirlilik yüzeysel su kaynaklarına taşınabilmekte; kaynak, kaptaj ve su kuyularının kirlenmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda şebeke suyu içme amaçlı kullanılacak ise su berraklaşıncaya kadar 3-5 dakika akıtılmalı ve tercihen kaynatılıp soğutularak kullanılmalıdır. Temiz gıda ve su tüketilmesi, kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinden şüphelenilen suların kullanılmaması gerekmektedir. Yine içme suyunda bulanıklık veya koku gibi değişiklikler fark edildiğinde suyun kaynatılıp soğutularak kullanılması uygundur” ifadelerine yer verildi.