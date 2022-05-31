Kastamonu’da hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde taş yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 yılında sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışanlarda görev alan ve sürücüsü öğrenilemeyen taş yüklü hafriyat kamyonu, virajı alamayarak devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kamyonda yüklü hafriyatlar ise çevreye savruldu.