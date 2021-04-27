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Kastamonu’da geceyi aydınlatan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu

Kastamonu şehir merkezinde bulunan 4 ev alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, evde mahsur kalan 1 yaşlı kadın ise son anda kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Asayiş 27.04.2021, 02:52
Kastamonu’da geceyi aydınlatan yangın: 4 ev alevlere teslim oldu

Kastamonu şehir merkezinde bulunan 4 ev alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edilirken, evde mahsur kalan 1 yaşlı kadın ise son anda kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde Kastamonu merkezinde bulunan Kırkçeşme Mahallesi Tepeyol Sokak üzerindeki evlerde çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın 4 eve sıçradı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangının başladığı andan itibaren evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Olay esnasında, evde mahsur kalan 1 yaşlı kadın ise son anda kurtarıldı. Alevlere teslim olan evlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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