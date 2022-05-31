Kastamonu’da fındık büyüklüğündeki dolu yağışı korkuttu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu. Sürücüler, fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sebebiyle araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara akın etti.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle sürücüler, araçlarını dolu yağışından koruyabilmek için kapalı alanlara akın etti. Dolu yağışı sebebiyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir süre devam eden dolu yağışı ardından yerini tekrar yağmura bıraktı.