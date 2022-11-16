Kastamonu’da evli çift ölü bulundu

Kastamonu’nun Araç ilçesinde evli çift, sabah saatlerinde evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araç’ın Kıyan köyünde ikamet eden E.S. ve eşi P.S., sabah saatlerinde yakınları tarafından evde yataklarında ölü bulundu. İhbar üzerine jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara’ya Adli Tıp Kurumuna otopsiye gönderildi. Çiftin ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.