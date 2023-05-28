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Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
KASTAMONU'NUN AZDAVAY İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ İLE BİRLİKTE DOLU ETKİLİ OLDU.
Asayiş 28.05.2023, 16:09
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Vatandaşlar araçlarını dolu yağışından battaniye ile korumaya aldı.
Azdavay’da kuvvetli sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarını, üzerine örttüğü battaniye ile korumaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu.