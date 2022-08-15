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Kastamonu’da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu

Kastamonu’nun Abana ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren şahıs, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince şahsı arama çalışması başlatıldı.

Asayiş 15.08.2022, 00:27
Kastamonu’da denize giren şahıs, dalgalara kapılarak gözden koybuldu

Kastamonu’nun Abana ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren şahıs, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince şahsı arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Abana ilçesinde liman mevkiinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren Ahmet Şahin, akıntıya kapıldı. Bir süre sonra dalgalara kapılarak tamamen gözden kaybolan Ahmet Şahin’i arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ahmet Şahin’i arama çalışmalarını sürdürüyor.

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