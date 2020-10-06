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Kastamonu’da DEAŞ Operasyonu: 2 kişi tutuklandı

KASTAMONU’DAKİ DEAŞ OPERASYONUNDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Asayiş 06.10.2020, 10:27
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Kastamonu’da DEAŞ Operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Kastamonu’da Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 1’i kadın olmak üzere 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen Z.A. ve S.A, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulurken, S.H. ve S.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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