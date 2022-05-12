Kastamonu’da çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesinde iki katlı evde yangın çıktı. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, evde büyük oranda maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Ayvalı Sokak üzerinde bir site içerisinde Nermin Keskin Işık’a ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında iki katlı kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kuzeykent Mahallesinde itfaiye olması gerekirken 112 Acil Sağlık Merkezi ile polis ve jandarmanın bulunduğunu söyleyen mahalle sakini Hüseyin Karadumanoğlu, “Bu mahallede bir tane itfaiye olması gerekiyor. Belki de durum şimdi böyle olmayacaktı. Ben böyle düşünüyorum” dedi.

Bakkaldan eve doğru gittiğini anlatan Karadumanoğlu, “Ekmek almıştım, buradaki durumu gördüm, dumanlar yükselirken gördüm. Çocuğu da tanıyorum, kardeşimin arkadaşı oluyor. Burada okuldan çıkan öğrenciler vardı. Onlarda aramış itfaiyeyi, bende aradım. Araç çıktı gönderiyoruz itfaiye dediler” diye konuştu.

(Vİ-