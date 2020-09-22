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Kastamonu’da çıkan yangında 2 ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi
KASTAMONU'NUN PINARBAŞI İLÇESİNE BAĞLI KERTE KÖYÜNDE ÇIKAN YANGINDA 2 EV VE BİR AMBAR TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
Asayiş 22.09.2020, 18:48
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Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyünde çıkan yangında 2 ev ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerte köyünde Karamustafa Mahallesi’nde Selahattin Yılmaz’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, Selahattin Yılmaz’a ait ambar ile bitişiğindeki Hüseyin Çetin’in evine de sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine gelen yangına Pınarbaşı Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında Yılmaz ve Çetin’e ait evler ile bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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