Kastamonu’da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
KASTAMONU’NUN AZDAVAY İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASIYLA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kurtçular köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan yangın, il ve ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, arama kurtarma (JAK) ve asayiş personelinden oluşan 101 kişilik ekibin de desteğiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verirken, kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında ne kadar alanın zarar gördüğünün GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ile yapılan ölçümler sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.
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