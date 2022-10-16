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Kastamonu’da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 16.10.2022, 12:29
Kastamonu’da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi Şehit Jandarma Er Yılmaz Güner Sokak üzerinde 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cide itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını büyümeden söndürerek kontrol altında aldı.

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