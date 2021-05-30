Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyü, artan korona virüs vakaları sebebiyle karantinaya alındı.

Taşköprü İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze sonrasında pozitif vaka ve temaslı sayısında görülen artış sebebiyle Akçakese köyünde 10 gün süre ile karantina tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararın ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol alına aldı.