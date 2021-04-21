Kastamonu’da bir köy, bir site, bir sokak ve bir mahalle karantinaya alındı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde bir köy ile Araç ilçesinde bir site, bir sokak ve bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Devrekani İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri doğrultusunda salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Devrekani ilçesine bağlı Ulamış Köyü Sökmen Bağlısı artan vakaların önüne geçilebilmesi için karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Araç’ta bir site, sokak ve mahalle de karantinaya alındı

Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle ilçeye bağlı Çay Mahallesinde bulunan bir site ile Erikli Dere Sokak ve İnönü Mahallesinin 10 gün karantina altına alınmasını kararlaştırdı.

Karantina süresince yerleşim birimlerinde yaşayan kamu kurum ve kuruluşu görevlileri ile özel sektör çalışanlarının idari izinli sayılacak. Karantina kararı ile birlikte giriş ve çıkışlara izin verilmezken, yerleşim birimlerinde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlemlerini arttırdı.